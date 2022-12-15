Силовое оборудование для травматологии поступило в пензенскую областную больницу Медицина

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. Осциллирующая пила для крупных суставов и дополнительное полотно стоимостью более 460 тыс. рублей поступили в отделение травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем отмечается, что силовое оборудование приобретено за счет средств областного бюджета.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии пензенской областной больницы Игоря Девина, использование специального силового оборудования в травматологии и ортопедии существенно влияет на результат.

«Данный инструмент оснащен мощными моторными технологиями для оперативного выполнения задач и обладает очень высоким крутящим моментом», — пояснил он.