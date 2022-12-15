В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. 81 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 19 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 15 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 374 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 91.

Умерли 6 тыс. 172 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 692 тыс. 870 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 833 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 88 тыс. 668 человек, из них 7 тыс. 539 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 832, за сутки зарегистрировано 57 летальных исходов.