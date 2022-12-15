21:40:59 Четверг, 15 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом

15:17 | 15.12.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. 81 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 19 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 15 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 374 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 91.

Умерли 6 тыс. 172 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 692 тыс. 870 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 833 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 88 тыс. 668 человек, из них 7 тыс. 539 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 832, за сутки зарегистрировано 57 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Мокшанского района В Пензе пенсионерка хотела избавить внуков от алкогольной зависимости и стала жертвой мошенничества
Силовое оборудование для травматологии поступило в пензенскую областную больницу Житель Мокшанского района обвиняется в убийстве мужчины
В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом Житель Бессоновского района предстанет перед судом за причинение смерти приятелю
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама