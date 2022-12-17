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В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом

14:05 | 17.12.2022 | Медицина

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Пенза, 17 декабря 2022. PenzaNews. 86 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 122 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 17 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 552 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 286.

Умерли 6 тыс. 173 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 708 тыс. 852 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 531 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 103 тыс. 330 человек, из них 7 тыс. 269 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 949, за сутки зарегистрировано 58 летальных исходов.

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