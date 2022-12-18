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В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом

12:31 | 18.12.2022 | Медицина

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Пенза, 18 декабря 2022. PenzaNews. 87 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 31 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 18 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 639 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 317.

Умерли 6 тыс. 174 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 716 тыс. 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 222 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 109 тыс. 668 человек, из них 6 тыс. 338 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс., за сутки зарегистрирован 51 летальный исход.

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