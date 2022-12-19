В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 19 декабря 2022. PenzaNews. 79 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 98 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 19 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 718 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 415.

Умерли 6 тыс. 175 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 722 тыс. 415 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 341 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 115 тыс. 232 человека, из них 5 тыс. 564 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 50, за сутки зарегистрировано 50 летальных исходов.