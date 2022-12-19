Губернатор сообщил о планах строительства в Пензе новых лечебных учреждений Медицина

Пенза, 19 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о планах строительства в столице региона новых лечебных учреждений.

Фото: Pnzreg.ru

«Предусмотрено возведение детских поликлиник в микрорайоне ГПЗ-24 и в центре Пензы. В Запрудном планируем построить поликлинический комплекс. На данном этапе прорабатывается вопрос участия инвестора в реализации этого проекта. Современный комплекс должен включать поликлинику для взрослых на 600 посещений в смену, отдельно — для детей на 500 посещений, а также женскую консультацию», — прокомментировал глава региона в понедельник, 19 декабря.

«Земельные участки под медицинские учреждения уже найдены», — добавил он.

Кроме того, Олег Мельниченко отметил, что в бюджете региона на 2023 год запланированы средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт поликлиники в микрорайоне Маяк.

«Поликлиническая сеть играет ключевую роль в ранней диагностике заболеваний. Наша задача — серьезно обновить амбулаторное звено, укрепить материально-техническую базу лечебных заведений», — подчеркнул губернатор.

«Кроме строительства новых объектов, продолжим капитально ремонтировать действующие учреждения здравоохранения. В рамках областной программы за два ближайших года планируем модернизировать пять поликлиник в районах Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.