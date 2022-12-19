06:03:29 Вторник, 20 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор сообщил о планах строительства в Пензе новых лечебных учреждений

16:43 | 19.12.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 19 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о планах строительства в столице региона новых лечебных учреждений.

Губернатор сообщил о планах строительства в Пензе новых лечебных учреждений

Фото: Pnzreg.ru

«Предусмотрено возведение детских поликлиник в микрорайоне ГПЗ-24 и в центре Пензы. В Запрудном планируем построить поликлинический комплекс. На данном этапе прорабатывается вопрос участия инвестора в реализации этого проекта. Современный комплекс должен включать поликлинику для взрослых на 600 посещений в смену, отдельно — для детей на 500 посещений, а также женскую консультацию», — прокомментировал глава региона в понедельник, 19 декабря.

«Земельные участки под медицинские учреждения уже найдены», — добавил он.

Кроме того, Олег Мельниченко отметил, что в бюджете региона на 2023 год запланированы средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт поликлиники в микрорайоне Маяк.

«Поликлиническая сеть играет ключевую роль в ранней диагностике заболеваний. Наша задача — серьезно обновить амбулаторное звено, укрепить материально-техническую базу лечебных заведений», — подчеркнул губернатор.

«Кроме строительства новых объектов, продолжим капитально ремонтировать действующие учреждения здравоохранения. В рамках областной программы за два ближайших года планируем модернизировать пять поликлиник в районах Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за выходные выявлено три нарушения охотничьего законодательства
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек при пожаре в Титово В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом
Житель Неверкинского района предстанет перед судом за покушение на дачу взятки судебному приставу В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама