22:53:44 Вторник, 20 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Полномочия мэра Пензы, главы города и двух его заместителей прекращены досрочно

В Пензенской области за сутки подтверждено 82 случая заражения коронавирусом

16:27 | 20.12.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. 82 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 184 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 20 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 82 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 800 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 599.

Умерли 6 тыс. 175 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 728 тыс. 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 994 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 123 тыс. 341 человек, из них 8 тыс. 109 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 107, за сутки зарегистрировано 57 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Камешкирском районе экс-директора ДК будут судить за мошенничество с использованием служебного положения В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за выходные выявлено три нарушения охотничьего законодательства Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек при пожаре в Титово
В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом Житель Неверкинского района предстанет перед судом за покушение на дачу взятки судебному приставу
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама