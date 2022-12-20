В Пензенской области за сутки подтверждено 82 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. 82 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 184 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 20 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 800 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 599.

Умерли 6 тыс. 175 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 728 тыс. 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 994 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 123 тыс. 341 человек, из них 8 тыс. 109 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 107, за сутки зарегистрировано 57 летальных исходов.