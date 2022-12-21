В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. 92 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 146 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 21 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 892 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 745.

Умерли 6 тыс. 177 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 735 тыс. 851 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 442 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 131 тыс. 700 человек, из них 8 тыс. 359 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 166, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.