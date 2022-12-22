В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. 90 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 101 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 22 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 982 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 846.

Умерли 6 тыс. 177 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 743 тыс. 302 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 451 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 140 тыс. 943 человека, из них 9 тыс. 243 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 220, за сутки зарегистрировано 54 летальных исхода.