23:23:24 Четверг, 22 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом

14:22 | 22.12.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. 90 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 101 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 22 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 982 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 846.

Умерли 6 тыс. 177 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 743 тыс. 302 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 451 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 140 тыс. 943 человека, из них 9 тыс. 243 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 220, за сутки зарегистрировано 54 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
В суд направлено уголовное дело о 13 эпизодах мошенничества с арендованными строительными инструментами Житель Мокшана обвиняется в убийстве собутыльника
В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом В ДТП на трассе в Пензенской области пострадал водитель легковушки
В Пензенском районе иномарка врезалась в световую опору, пострадали два человека Житель Ульяновской области приговорен в Пензе к четырем годам колонии за изнасилование
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама