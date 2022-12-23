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В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом

17:39 | 23.12.2022 | Медицина

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Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. 86 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 92 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 23 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 68 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 938.

Умерли 6 тыс. 178 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 750 тыс. 711 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 409 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 149 тыс. 218 человек, из них 8 тыс. 275 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 277, за сутки зарегистрировано 57 летальных исходов.

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