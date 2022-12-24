Ученые ПГУ разработали и запатентовали два новых метода лечения при закрытых разрывах ахиллова сухожилия Медицина

Пенза, 24 декабря 2022. PenzaNews. Ученые Пензенского государственного университета разработали и запатентовали два новых метода лечения при закрытых разрывах ахиллова сухожилия, которые заключаются в использовании ксеноперикарда — специально обработанных пластин из перикарда (сердечной сумки) теленка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

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«Научный коллектив Пензенского госуниверситета провел ряд МРТ-исследований, подтверждающих восстановление структуры сухожилия: ксеноперикард полностью замещается собственной соединительной тканью сухожилия. В контрольной группе пациентов был 21 человек со свежими и застарелыми разрывами ахиллова сухожилия. Эффективность предложенных методов показывает почти 100% приживления ксеноперикарда», — сказали в пресс-службе.

Ахиллово сухожилие состоит из продольных коллагеновых волокон. При их повреждении, например, острым предметом, срез можно сшить, так как волокна повреждены на одном уровне. Однако при закрытом подкожном повреждении волокна рвутся на разных уровнях. Если их сшить, то образуются торчащие в разные стороны пучки, которые прирастают к окружающим их тканям, что снижает подвижность сухожилия даже после операции, отметил разработчик метода, доктор медицинских наук, профессор ПГУ Станислав Сиваконь.

Для решения этой проблемы ученые предложили использовать ксеноперикард, который применяется в хирургии и является биологически инертным. Область шва сухожилия оборачивается этим материалом, в итоге волокна оказываются заключены внутри ксеноперикарда и не сращиваются с окружающими тканями. Пластина в данном случае выступает как матрица для «заселения» клеток пациента и преобразуется в собственные здоровые ткани.

Метод оказался эффективен и для застарелых разрывов сухожилия. Если пациент обратился к врачу через три месяца после травмы или позднее, то есть риск появления проблем с икроножной мышцей: она сокращается, но не растягивается обратно. Существующие методы аутопластики нередко вызывают осложнения. При таких случаях ученые предлагают вшивать ксеноперикард в расщепы сухожилия для замещения его структуры.

«Поскольку ксеноперикард — коллаген, то есть универсальный белок соединительной ткани, то он не воспринимается организмом как чужеродная структура и не отторгается. При этом имеет высокую механическую прочность и прочность к рассасыванию. Эта особенность позволяет ксеноперикарду медленно замещаться собственной соединительной тканью организма в течение года. В него врастают кровеносные сосуды, по этим сосудам туда поступают ростковые клетки. Они начинают «строить» новую коллагеновую ткань, за год все замещается вновь образованными коллагеновыми волокнами сухожилия», — отметил соавтор разработки, старший преподаватель кафедры «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» ПГУ Сергей Сретенский.