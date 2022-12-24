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В Пензенской области за сутки подтверждено 84 случая заражения коронавирусом

14:23 | 24.12.2022 | Медицина

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Пенза, 24 декабря 2022. PenzaNews. 84 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 96 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 24 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 84 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 152 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 34.

Умерли 6 тыс. 180 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 757 тыс. 697 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 986 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 157 тыс. 222 человека, из них 8 тыс. 4 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 331, за сутки зарегистрировано 54 летальных исхода.

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