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В Пензенской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусом

13:09 | 25.12.2022 | Медицина

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Пенза, 25 декабря 2022. PenzaNews. 83 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 28 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 25 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 235 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 62.

Умерли 6 тыс. 181 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 764 тыс. 292 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 595 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 163 тыс. 398 человек, из них 6 тыс. 176 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 383, за сутки зарегистрировано 52 летальных исхода.

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