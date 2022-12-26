В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 80 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 26 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 308 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 142.

Умерли 6 тыс. 182 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 769 тыс. 627 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 335 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 168 тыс. 975 человек, из них 5 тыс. 577 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 433, за сутки зарегистрировано 50 летальных исходов.