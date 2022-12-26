В пензенской областной больнице завершен капремонт кардиологического корпуса Медицина

Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. Капитальный ремонт кардиологического корпуса пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, на который потрачено более 40 млн. рублей, завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В ходе работ был выполнен ремонт входной группы отдельного входа в отделение МРТ с оборудованием здесь подъемника для маломобильных граждан, проведены внутренние отделочные работы подвальных помещений, первого этажа и холла, а также заменены коммуникации и мебель», — уточняется в тексте.

По словам главного врача пензенской облбольницы Александра Никишина, необходимость в ремонте была обусловлена поставкой в учреждение мощного аппарата МРТ.

«Под его размещение с последующим эффективным функционированием требовалось провести масштабный объем работ, который теперь можно считать выполненным. Наше отделение полностью соответствует всем современным требованиям», — сказал он.