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В пензенской областной больнице завершен капремонт кардиологического корпуса

16:36 | 26.12.2022 | Медицина

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Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. Капитальный ремонт кардиологического корпуса пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, на который потрачено более 40 млн. рублей, завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенской областной больнице завершен капремонт кардиологического корпуса

Фото: Health.pnzreg.ru

«В ходе работ был выполнен ремонт входной группы отдельного входа в отделение МРТ с оборудованием здесь подъемника для маломобильных граждан, проведены внутренние отделочные работы подвальных помещений, первого этажа и холла, а также заменены коммуникации и мебель», — уточняется в тексте.

По словам главного врача пензенской облбольницы Александра Никишина, необходимость в ремонте была обусловлена поставкой в учреждение мощного аппарата МРТ.

«Под его размещение с последующим эффективным функционированием требовалось провести масштабный объем работ, который теперь можно считать выполненным. Наше отделение полностью соответствует всем современным требованиям», — сказал он.

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