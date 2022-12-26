22:49:41 Понедельник, 26 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за неделю зарегистрировано более 8 тыс. случаев ОРВИ

17:47 | 26.12.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. 8 тыс. 32 случая ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области в течение 51-й недели 2022 года — с 19 по 25 декабря, рост по сравнению с предыдущими семью днями составил 0,4%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за неделю зарегистрировано более 8 тыс. случаев ОРВИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 13,4%», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что неделей ранее показатель был выше — 16,1%.

«Суммарно за весь период [с начала роста заболеваемости] зарегистрировано 198 случаев гриппа: 194 — A(H1N1), 4 случая — грипп В. Грипп лабораторно подтвержден у 58 детей и 7 подростков», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что в Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями оказалась выше уровня предыдущей недели на 0,6%, зарегистрировано 4 тыс. 58 случаев.

Новости партнеров
Читайте также
В пензенской областной больнице завершен капремонт кардиологического корпуса В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом
Пензенская пенсионерка по совету «сотрудницы Центробанка» оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет» Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке музыкального инструмента
В Пензенской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусом В Никольском районе выявлена незаконная рубка деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама