В Пензенской области за неделю зарегистрировано более 8 тыс. случаев ОРВИ Медицина

Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. 8 тыс. 32 случая ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области в течение 51-й недели 2022 года — с 19 по 25 декабря, рост по сравнению с предыдущими семью днями составил 0,4%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 13,4%», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что неделей ранее показатель был выше — 16,1%.

«Суммарно за весь период [с начала роста заболеваемости] зарегистрировано 198 случаев гриппа: 194 — A(H1N1), 4 случая — грипп В. Грипп лабораторно подтвержден у 58 детей и 7 подростков», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что в Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями оказалась выше уровня предыдущей недели на 0,6%, зарегистрировано 4 тыс. 58 случаев.