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В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом

15:32 | 27.12.2022 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. 79 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 158 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 27 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 387 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 300.

Умерли 6 тыс. 183 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 774 тыс. 824 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 197 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 176 тыс. 667 человек, из них 7 тыс. 692 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 492, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.

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