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Обнародован график работы больниц в Пензенской области в новогодние праздники

16:26 | 27.12.2022 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. График работы медицинских учреждений Пензенской области в новогодние праздники опубликован на официальном сайте министерства здравоохранения региона.

Обнародован график работы больниц в Пензенской области в новогодние праздники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в поликлинических отделениях участковых больниц в районах области 31 декабря, а также со 2 по 6 января работа по приему пациентов, выписке лекарственных средств и листков нетрудоспособности будет организована в режиме кабинетов неотложной медицинской помощи — с 8.00 до 14.00. В эти же дни данные учреждения будут оказывать неотложную медпомощь на дому по вызовам, принятым с 8.00 до 12.00. 1, 7 и 8 января — выходные дни.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, а также структурные подразделения ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» будут функционировать в усиленном режиме без выходных. 31 декабря, а также со 2 по 6 января, помимо работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8.00 до 14.00 и оказания медпомощи на дому, будет организован прием врачей по предварительной записи.

Женские консультации будут открыты 31 декабря и со 2 по 6 января. 1, 7 и 8 января они работать не будут.

В условиях круглосуточных стационаров специализированная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без выходных дней.

Служба скорой помощи будет функционировать в усиленном режиме: на период праздников количество бригад увеличат на 10 единиц.

Работа ПЦР-лабораторий для проведения исследований на коронавирус будет организована по утвержденному графику.

На сайте регионального Минздрава также указано время работы контакт-центров, где будут принимать звонки по единому телефонному номеру «122» с 31 декабря по 8 января в определенные часы.

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