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В Пензенской области за сутки подтверждено 82 случая заражения коронавирусом

15:34 | 28.12.2022 | Медицина

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Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. 82 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 145 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 28 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 82 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 469 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 445.

Умерли 6 тыс. 183 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 781 тыс. 26 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 202 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 184 тыс. 777 человек, из них 8 тыс. 110 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 548, за сутки зарегистрировано 56 летальных исходов.

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