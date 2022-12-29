21:41:01 Четверг, 29 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом

17:29 | 29.12.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 76 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 29 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 541 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 521.

Умерли 6 тыс. 185 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 787 тыс. 172 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 146 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 192 тыс. 592 человека, из них 7 тыс. 815 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 604, за сутки зарегистрировано 56 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке электронного пианино Под Пензой столкнулись два автомобиля, один человек погиб
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке погрузчика До двух лет лишения свободы может получить житель Городище, угрожавший супруге убийством
Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение из магазина двух банок кофе В Сердобском районе выявлен факт незаконной охоты на пятнистого оленя
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама