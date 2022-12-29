В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 76 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 29 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 541 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 521.

Умерли 6 тыс. 185 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 787 тыс. 172 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 146 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 192 тыс. 592 человека, из них 7 тыс. 815 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 604, за сутки зарегистрировано 56 летальных исходов.