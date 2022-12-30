В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. 66 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 60 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 30 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 607 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 581.

Умерли 6 тыс. 186 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 792 тыс. 982 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 810 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 200 тыс. 287 человек, из них 7 тыс. 695 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 654, за сутки зарегистрировано 50 летальных исходов.