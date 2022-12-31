В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 150 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 31 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 655 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 731.

Умерли 6 тыс. 187 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 798 тыс. 509 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 527 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 207 тыс. 802 человека, из них 7 тыс. 515 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 712, за сутки зарегистрировано 58 летальных исходов.