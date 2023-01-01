В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 января 2023. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 23 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 воскресенья, 1 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 706 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 754.

Умерли 6 тыс. 187 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 803 тыс. 547 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 38 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 213 тыс. 85 человек, из них 5 тыс. 283 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 762, за сутки зарегистрировано 50 летальных исходов.