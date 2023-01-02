В Пензенской области за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 января 2023. PenzaNews. 62 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 понедельника, 2 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 768 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 766.

Умерли 6 тыс. 188 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 807 тыс. 431 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 884 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 217 тыс. 574 человека, из них 4 тыс. 489 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 805, за сутки зарегистрировано 43 летальных исхода.