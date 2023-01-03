В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 января 2023. PenzaNews. 49 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 121 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 вторника, 3 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 817 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 887.

Умерли 6 тыс. 189 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 810 тыс. 511 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 80 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 223 тыс. 56 человек, из них 5 тыс. 482 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 853, за сутки зарегистрировано 48 летальных исходов.