В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 января 2023. PenzaNews. 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 91 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 четверга, 5 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 914 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 85.

Умерли 6 тыс. 189 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 817 тыс. 113 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 274 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 232 тыс. 717 человек, из них 4 тыс. 719 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 945, за сутки зарегистрировано 47 летальных исходов.