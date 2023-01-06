01:20:24 Суббота, 7 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Две врачебные амбулатории и 38 ФАПов появятся в Пензенской области в 2023 году

14:43 | 06.01.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 6 января 2023. PenzaNews. Две врачебные амбулатории и 38 фельдшерско-акушерских пунктов появятся 20 районах Пензенской области в текущем году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Две врачебные амбулатории и 38 ФАПов появятся в Пензенской области в 2023 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю Пензенской области. Именно поэтому мы устанавливаем в селах региона фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В 2023 году модульных конструкций станет еще больше. Планируем установить две амбулатории и 38 ФАПов в 20 районах области. Больше всего пунктов требуется в Тамалинском районе, поставим там шесть, по три будет в Кузнецком, Сердобском и Шемышейском районах, в других — установим по два и по одному ФАПу. Амбулатории появятся в селах Евлашево и Ульяновка Кузнецкого района, в них квалифицированную медицинскую помощь смогут получить около 7,5 тыс. местных жителей. Медицинский персонал мы начнем подбирать уже сейчас, чтобы модульные конструкции после установки не простаивали, а принимали пациентов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 6 января.

Он добавил, что в Кузнецком районе также есть необходимость во взрослой поликлинике, ее строительство планируется начать в этом году, а завершить — в 2025-м.

«Для возведения объекта направим порядка 1 млрд. рублей. Медучреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену», — уточнил Олег Мельниченко.

«Совершенствование сферы здравоохранения региона не прекращаем ни на день, продолжаем улучшать условия для лечения пациентов и оказания необходимой медицинской помощи», — подчеркнул губернатор.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом Полицейские задержали двоих жителей Пензы, совершивших кражу одежды из спортивного магазина
В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке швейной машинки В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама