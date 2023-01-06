Две врачебные амбулатории и 38 ФАПов появятся в Пензенской области в 2023 году Медицина

Пенза, 6 января 2023. PenzaNews. Две врачебные амбулатории и 38 фельдшерско-акушерских пунктов появятся 20 районах Пензенской области в текущем году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю Пензенской области. Именно поэтому мы устанавливаем в селах региона фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В 2023 году модульных конструкций станет еще больше. Планируем установить две амбулатории и 38 ФАПов в 20 районах области. Больше всего пунктов требуется в Тамалинском районе, поставим там шесть, по три будет в Кузнецком, Сердобском и Шемышейском районах, в других — установим по два и по одному ФАПу. Амбулатории появятся в селах Евлашево и Ульяновка Кузнецкого района, в них квалифицированную медицинскую помощь смогут получить около 7,5 тыс. местных жителей. Медицинский персонал мы начнем подбирать уже сейчас, чтобы модульные конструкции после установки не простаивали, а принимали пациентов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 6 января.

Он добавил, что в Кузнецком районе также есть необходимость во взрослой поликлинике, ее строительство планируется начать в этом году, а завершить — в 2025-м.

«Для возведения объекта направим порядка 1 млрд. рублей. Медучреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену», — уточнил Олег Мельниченко.

«Совершенствование сферы здравоохранения региона не прекращаем ни на день, продолжаем улучшать условия для лечения пациентов и оказания необходимой медицинской помощи», — подчеркнул губернатор.