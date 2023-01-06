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В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом

15:35 | 06.01.2023 | Медицина

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Пенза, 6 января 2023. PenzaNews. 42 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 70 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 пятницы, 6 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 956 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 155.

Умерли 6 тыс. 191 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 820 тыс. 552 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 439 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 237 тыс. 402 человека, из них 4 тыс. 685 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 986, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.

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