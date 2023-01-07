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В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом

14:18 | 07.01.2023 | Медицина

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Пенза, 7 января 2023. PenzaNews. 49 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 94 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 субботы, 7 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 5 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 249.

Умерли 6 тыс. 192 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 823 тыс. 855 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 303 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 241 тыс. 865 человек, из них 4 тыс. 463 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 35, за сутки зарегистрировано 49 летальных исходов.

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