В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 января 2023. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 34 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 воскресенья, 8 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 55 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 283.

Умерли 6 тыс. 192 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 826 тыс. 982 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 127 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 245 тыс. 559 человек, из них 3 тыс. 694 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 80, за сутки зарегистрировано 45 летальных исходов.