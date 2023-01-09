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В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом

15:17 | 09.01.2023 | Медицина

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Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 28 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 9 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 100 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 311.

Умерли 6 тыс. 193 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 829 тыс. 736 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 2 тыс. 754 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 248 тыс. 549 человек, из них 2 тыс. 990 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 121, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.

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