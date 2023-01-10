В Пензенской области за сутки подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. 39 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 77 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 10 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 139 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 388.

Умерли 6 тыс. 194 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 832 тыс. 768 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 32 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 253 тыс. 611 человек, из них 5 тыс. 62 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 168, за сутки зарегистрировано 47 летальных исходов.