В Пензенской области зафиксирован первый в России случай заражения «кракеном» Медицина

Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. Первый в России случай заражения новым подвариантом «омикрон»-штамма коронавируса, получившим название «кракен», зафиксирован в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора в четверг, 12 января.

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«Первый случай заражения вирусом субварианта «омикрона» — XBB.1.5 «кракен» был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается линия ВА.5.

«Так, вариант «дельта» доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», — указано в пресс-релизе.

«Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тыс. последовательностей геномов. На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса», — добавляется в сообщении.