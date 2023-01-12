В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. 35 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 15 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 12 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 213 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 416.

Умерли 6 тыс. 196 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 841 тыс. 644 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 675 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 263 тыс. 274 человека, из них 4 тыс. 541 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 262, за сутки зарегистрировано 48 летальных исходов.