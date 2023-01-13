В Пензенской области за сутки подтверждено 32 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. 32 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 13 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 245 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 428.

Умерли 6 тыс. 198 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 846 тыс. 722 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 78 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 267 тыс. 545 человек, из них 4 тыс. 271 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 309, за сутки зарегистрировано 47 летальных исходов.