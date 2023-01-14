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В Пензенской области за сутки подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом

15:48 | 14.01.2023 | Медицина

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Пенза, 14 января 2023. PenzaNews. 39 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 11 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 14 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 284 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 439.

Умерли 6 тыс. 198 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 851 тыс. 824 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 102 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 271 тыс. 432 человека, из них 3 тыс. 887 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 355, за сутки зарегистрировано 46 летальных исходов.

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