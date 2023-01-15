В Пензе за год заготовили более 17,5 тыс. литров донорской крови Медицина

Пенза, 15 января 2023. PenzaNews. Более 17,5 тыс. литров донорской крови заготовлено в Пензе в минувшем году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

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«В пензенском областном клиническом центре крови подвели итоги работы в 2022 году. Учреждение выполнило государственное задание по заготовке цельной донорской крови на 100%. Объем заготовки составил 17 тыс. 537 литров», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в прошлом году по сравнению с 2021-м на 13% увеличился объем заготовки эритроцитосодержащих сред, объем заготовки свежезамороженной плазмы вырос на 6%.

«Проведено 24 тыс. 942 донации, что на 5% больше показателя 2021 года. В лечебные учреждения региона было выдано на 15% больше эритроцитосодержащих сред», — добавляется в сообщении.