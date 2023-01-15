В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 января 2023. PenzaNews. 40 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 15 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 324 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 453.

Умерли 6 тыс. 200 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 856 тыс. 613 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 789 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 274 тыс. 640 человек, из них 3 тыс. 208 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 398, за сутки зарегистрировано 43 летальных исхода.