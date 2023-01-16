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В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом

15:50 | 16.01.2023 | Медицина

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Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. 35 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 18 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 16 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 359 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 471.

Умерли 6 тыс. 201 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 860 тыс. 902 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 289 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 278 тыс. 106 человек, из них 3 тыс. 466 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 438, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.

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