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В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом

15:03 | 17.01.2023 | Медицина

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Пенза, 17 января 2023. PenzaNews. 38 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 35 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 17 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 397 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 506.

Умерли 6 тыс. 201 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 864 тыс. 944 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 42 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 283 тыс. 39 человек, из них 4 тыс. 933 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 483, за сутки зарегистрировано 45 летальных исходов.

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