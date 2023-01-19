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В Пензенской области за сутки подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом

15:35 | 19.01.2023 | Медицина

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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. 37 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 19 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 19 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 470 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 571.

Умерли 6 тыс. 203 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 876 тыс. 336 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 914 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 293 тыс. 221 человек, из них 5 тыс. 154 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 569, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.

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