В Пензенской области за сутки подтверждено 32 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. 32 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 18 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 20 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 502 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 589.

Умерли 6 тыс. 203 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 882 тыс. 414 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 78 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 297 тыс. 919 человек, из них 4 тыс. 698 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 610, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.