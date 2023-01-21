В Пензенской области за сутки подтвержден 41 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 января 2023. PenzaNews. 41 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 15 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 21 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 543 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 604.

Умерли 6 тыс. 204 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 888 тыс. 428 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 14 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 302 тыс. 505 человек, из них 4 тыс. 586 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 653, за сутки зарегистрировано 43 летальных исхода.