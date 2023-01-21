20:14:24 Суббота, 21 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтвержден 41 случай заражения коронавирусом

14:49 | 21.01.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 21 января 2023. PenzaNews. 41 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 15 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 21 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 41 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 543 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 604.

Умерли 6 тыс. 204 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 888 тыс. 428 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 14 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 302 тыс. 505 человек, из них 4 тыс. 586 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 653, за сутки зарегистрировано 43 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 32 случая заражения коронавирусом Жительница Сердобского района поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 300 тыс. рублей
Жителю Пензы грозит реальный срок за хищение бутылки водки Жительница Заречного по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера
В Кузнецке иномарка сбила женщину На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка, один человек погиб
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама