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В роддоме Кузнецка стали проводить расширенный неонатальный скрининг

10:59 | 24.01.2023 | Медицина

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Кузнецк, 24 января 2023. PenzaNews. Проведение расширенного неонатального скрининга стало доступно в родильном доме ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Кузнецка.

В роддоме Кузнецка стали проводить расширенный неонатальный скрининг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из него следует, что теперь после получения письменного согласия родителей новорожденному бесплатно проводится обследование на 36 нозологий, в то время как раньше делали анализ на пять наследственных и врожденных заболеваний.

«Для неонатального скрининга образец крови берут из пяточки младенца на вторые сутки жизни. У недоношенных детей анализ берут чуть позже — на седьмые сутки», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в роддоме используют два тест-бланка из фильтровальной бумаги: один направляется в медико-генетическую лабораторию перинатального центра в Пензе, другой — в Москву.

«Чаще всего результаты становятся известны спустя 10 дней. Они заносится в общую базу и становится доступны участковым педиатрам, неонатологам и специалистам медико-генетической консультации», — поясняется в нем.

В тексте уточняется, что с 1 по 19 января проведено обследование 19 новорожденных, у которых наследственных заболеваний не выявлено.

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