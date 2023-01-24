В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 января 2023. PenzaNews. 40 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 11 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 24 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 659 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 637.

Умерли 6 тыс. 206 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 903 тыс. 578 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 702 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 315 тыс. 632 человека, из них 5 тыс. 466 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 777, за сутки зарегистрировано 42 летальных исхода.