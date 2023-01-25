В Пензенской области за сутки подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. 39 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 13 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 25 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 698 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 650.

Умерли 6 тыс. 207 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 910 тыс. 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 442 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 321 тыс. 174 человека, из них 5 тыс. 542 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 821, за сутки зарегистрировано 44 летальных исхода.