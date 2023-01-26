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В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом

15:25 | 26.01.2023 | Медицина

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Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. 40 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 9 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 26 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 738 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 659.

Умерли 6 тыс. 207 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 917 тыс. 97 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 77 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 326 тыс. 444 человека, из них 5 тыс. 270 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 861, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.

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