В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. 35 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 8 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 27 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 773 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 667.

Умерли 6 тыс. 208 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 924 тыс. 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 164 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 331 тыс. 320 человек, из них 4 тыс. 876 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 902, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.