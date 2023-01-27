23:22:03 Пятница, 27 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом

15:32 | 27.01.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. 35 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 8 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 27 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 773 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 667.

Умерли 6 тыс. 208 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 924 тыс. 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 164 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 331 тыс. 320 человек, из них 4 тыс. 876 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 902, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.

Новости партнеров
Читайте также
В Никольском районе выявлено шесть нарушений лесного законодательства Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка
В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом За оплату покупок чужой банковской картой жителю Кузнецка грозит реальный срок
Житель Иссинского района поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 400 тыс. рублей Повреждения родильного корпуса больницы Токмака от обстрела ВСУ устранены на 80% — власти
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама