Более 1 тыс. процедур ЭКО проведено жительницам Пензенской области в 2022 году по полису ОМС Медицина

Пенза, 28 января 2023. PenzaNews. 1 тыс. 98 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) проведено в рамках территориальной программы ОМС Пензенской области в 2022 году, что на 179 больше по сравнению с 2021-м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Общая стоимость лечения составила 93,9 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что за прошедший год по полису ОМС проведено 278 процедур криоконсервации эмбрионов и 465 процедур размораживания криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом их в полость матки.

«На территории Пензенской области медицинскую помощь с использованием вспомогательной репродуктивной технологии оказывают четыре медицинские организации, из них три — частной формы собственности. Больше всего ЭКО проведено в ООО «КДФ-Пенза» [«Клиника Фомина»] — 400 случаев, ООО «Инмед» — 323 случая, ГБУЗ ПОКБ имени Н.Н. Бурденко — 218 случаев», — сказано в сообщении.

Из него следует, что за пределами Пензенской области жительницы региона чаще всего обращались за проведением процедуры ЭКО по полису ОМС в учреждения Самарской и Нижегородской областей, а также в Москву.

«Всего вне региона проживания было осуществлено 77 процедур ЭКО на общую сумму 6,1 млн. рублей», — говорится в тексте.

В нем указано, что большинству женщин, воспользовавшихся возможностью бесплатного проведения ЭКО, от 30 до 34 лет.

«Главным результатом проведенной процедуры ЭКО является рождение долгожданного ребенка. За прошедший 2022 год на свет появилось 225 детей», — подчеркивается в сообщении.