В Пензенской области за сутки подтверждено 44 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 28 января 2023. PenzaNews. 44 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 11 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 28 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 817 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 678.

Умерли 6 тыс. 208 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 931 тыс. 480 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 219 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 335 тыс. 704 человека, из них 4 тыс. 384 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 944, за сутки зарегистрировано 42 летальных исхода.